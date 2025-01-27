У Дії відновили послугу з продажу та купівлі автомобіля

У застосунку Дія відновили сервіс перереєстрації транспортних засобів в онлайн-режимі. "Призначайте зустріч із покупцем чи продавцем у зручний час і місці. Лише кілька хвилин у Дії, обмін ключами й грошима – і все готово.

Про це у Telegram повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Новий техпаспорт з’явиться в застосунку миттєво, а фізичний документ буде доставлений поштою", – зазначив Федоров.

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Під час купівлі авто через Дію можна обрати ексклюзивні номерні знаки серії DI. Сервіс автоматично перевіряє транспортний засіб на наявність арештів, обтяжень чи розшуку. У разі виявлення проблем із авто, завершити угоду буде неможливо.

Ця функція дозволяє значно спростити процедуру купівлі-продажу авто та гарантує безпеку угоди.

Нагадаємо, українцям розповіли, чому покупка автомобіля "за техпаспортом" може обернутися чималими проблемами.

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