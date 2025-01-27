В Действии возобновили услугу по продаже и покупке автомобиля

В приложении Дия возобновили сервис перерегистрации транспортных средств в онлайн-режиме. "Назначайте встречу с покупателем или продавцом в удобное время и месте. Лишь несколько минут в Дии, обмен ключами и деньгами - и все готово.

Об этом в Telegram сообщил вице-премьер-министр по инновациям, образованию, науке и технологиям – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Новый техпаспорт появится в приложении мгновенно, а физический документ будет доставлен по почте", – отметил Федоров.

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При покупке авто через действие можно выбрать эксклюзивные номерные знаки серии DI. Сервис автоматически проверяет транспортное средство на наличие арестов, отягощений или розыска. В случае обнаружения проблем с авто, завершить сделку будет невозможно.

Эта функция позволяет значительно упростить процедуру купли-продажи авто и гарантирует безопасность сделки.

Напомним, украинцам рассказали, почему покупка автомобиля "по техпаспорту" может обернуться немалыми проблемами.

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