Рекордне зростання цін за 55 років: чому кава стрімко дорожчає в усьому світі

Через труднощі з постачанням в основних районах вирощування кави вартість зерен арабіки зростає вже 10 днів поспіль. Таким чином, поточне підвищення цін на цей продукт може стати найтривалішим із 1980 року.

За даними Bloomberg, 4 лютого ф'ючерсні контракти на каву арабіка зросли на 2,4%, досягнувши історичного максимуму – майже $4 за фунт. Найбільшу стурбованість серед кавових трейдерів викликає дефіцит у Бразилії, що є головним світовим виробником арабіки.

Місцева експортна компанія Comexim вже попередила про можливе скорочення обсягів виробництва арабіки та дешевшої робусти у врожайному році 2025-2026.

Окрім того, запаси кавових зерен на складах знаходяться на найнижчому рівні з листопада. Полегшення ситуації на ринках могло б принести нещодавнє збільшення обсягів кави, яка чекає на оцінку.

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Брокер Sucden Financial Гаррі Говард зазначає, що занепокоєння щодо поставок зростатиме через скорочення сертифікованих запасів. Однак технічні індикатори на біржі виглядають перегрітими та свідчать про те, що ціни зросли надто швидко і сильно, додає він.

Кавові плантації в Бразилії сильно залежать від погодних умов – минулого тижня країну охопили сильні дощі, але в подальшому опади очікуються рідко, а температура має бути вищою. У традиційно вологих районах це може виявитися корисним, оскільки волога сприяє розвитку грибкових хвороб на зернах кави. Водночас у сухіших регіонах такі умови можуть спричинити тепловий стрес для рослин.

Роздрібні ціни на каву ростуть повільніше за гуртові, але через подорожчання сировини вони незабаром наздоженуть їх. Вже в найближчі місяці аналітики очікують, що вартість кавових напоїв у кафе та супермаркетах зросте на 20-25%.

Протягом тривалого часу супермаркети та виробники кави намагалися утримувати ціни, знижуючи свою маржу. Однак різниця між гуртовими та роздрібними цінами стала настільки великою, що це більше не можливо. Очікується, що підвищення вартості може відбутися вже наприкінці січня або на початку лютого 2025 року.

Нагадаємо, раніше в Україні подешевшав ряд важливих продуктів.

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