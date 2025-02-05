Рекордный рост цен за 55 лет: почему кофе стремительно дорожает во всем мире

Из-за трудностей с поставками в основных районах выращивания кофе стоимость зерен арабики растет уже 10 дней подряд. Таким образом, текущее повышение цен на этот продукт может стать самым продолжительным с 1980 года.

По данным Bloomberg, 4 февраля фьючерсные контракты на кофе арабика выросли на 2,4%, достигнув исторического максимума – почти $4 за фунт. Наибольшую обеспокоенность среди кофейных трейдеров вызывает дефицит в Бразилии, которая является главным мировым производителем арабики.

Местная экспортная компания Comexim уже предупредила о возможном сокращении объемов производства арабики и более дешевой робусты в урожайном году 2025-2026.

Кроме того, запасы кофейных зерен на складах находятся на самом низком уровне с ноября. Облегчение ситуации на рынках могло бы принести недавнее увеличение объемов кофе, который ждет оценки.

Читайте также: В Украине резко переписали цены на яйца: какая сейчас стоимость за десяток

Брокер Sucden Financial Гарри Говард отмечает, что беспокойство относительно поставок будет расти из-за сокращения сертифицированных запасов. Однако технические индикаторы на бирже выглядят перегретыми и свидетельствуют о том, что цены выросли слишком быстро и сильно, добавляет он.

Кофейные плантации в Бразилии сильно зависят от погодных условий - на прошлой неделе страну охватили сильные дожди, но в дальнейшем осадки ожидаются редко, а температура должна быть выше. В традиционно влажных районах это может оказаться полезным, поскольку влага способствует развитию грибковых болезней на зернах кофе. В то же время в более сухих регионах такие условия могут вызвать тепловой стресс для растений.

Розничные цены на кофе растут медленнее оптовых, но из-за подорожания сырья они вскоре догонят их. Уже в ближайшие месяцы аналитики ожидают, что стоимость кофейных напитков в кафе и супермаркетах вырастет на 20-25%.

В течение длительного времени супермаркеты и производители кофе пытались удерживать цены, снижая свою маржу. Однако разница между оптовыми и розничными ценами стала настолько большой, что это больше не возможно. Ожидается, что повышение стоимости может произойти уже в конце января или в начале февраля 2025 года.

Напомним, ранее в Украине подешевел ряд важных продуктов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!