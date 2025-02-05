Який аеропорт в Україні може запрацювати першим і коли: названо можливі варіанти

Аеропорт в Ужгороді наразі вважається найбезпечнішим в Україні, але його відкриття залежить від рішення військових. Остаточне рішення щодо відновлення роботи аеропорту залежить від безпекової ситуації та рівня захисту ППО.

Про це в інтерв’ю Forbes заявив заступник голови Офісу президента Віктор Микита. За його словами, ужгородський аеропорт розташований у зоні з найменшими ризиками, оскільки злітно-посадкова смуга майже межує зі Словаччиною. Під час зльоту та посадки літаки фактично не перебувають у повітряному просторі України.

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Микита зазначив, що питання залишається актуальним, але конкретних термінів поки немає.

Нагадаємо, "Бориспіль" та аеропорт "Львів" можуть відновити польоти вже з січня 2025 року.

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