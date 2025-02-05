Какой аэропорт в Украине может заработать первым и когда: названы возможные варианты

Аэропорт в Ужгороде считается самым безопасным в Украине, но его открытие зависит от решения военных. Окончательное решение о возобновлении работы аэропорта зависит от ситуации безопасности и уровня защиты ПВО.

Об этом в интервью Forbes заявил замглавы Офиса президента Виктор Никита. По его словам, ужгородский аэропорт расположен в зоне с наименьшими рисками, поскольку взлетно-посадочная полоса почти граничит со Словакией. Во время взлета и посадки самолеты фактически не находятся в воздушном пространстве Украины.

Вас также заинтересует: Зеленский сказал, может ли война закончиться уже в этом году

Никита отметил, что вопрос остается актуальным, но конкретных сроков пока нет.

Напомним, "Борисполь" и аэропорт "Львов" могут возобновить полеты уже с января 2025 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!