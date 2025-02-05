Ще 9 видань внесли до переліку книг антиукраїнського змісту: про які йде мова

Держкомтелерадіо оновив список видавничої продукції антиукраїнського змісту, який наразі налічує 551 пропагандистське видання, опубліковане в Росії, Україні, Італії та Франції. У січні 2025 року до переліку додали ще дев’ять книжок.

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ання та поранені (фото)

Моніторинг засвідчив, що ці видання містять заклики до ліквідації незалежності України, пропагують насильство, розпалюють міжетнічну, расову та релігійну ворожнечу, а також можуть спонукати до терористичних дій і порушень прав людини. Про це повідомляється на сайті Державного комітету телебачення і радіомовлення.

Станом на 1 лютого список охоплює 551 пропагандистську книгу.

До переліку додали:

"Дневники украинской смуты" Сєргєя Авдєєнка (видавництво "Вече")

"Воины СВО. Воронежцы. Книга славы и памяти" Міхаїла Федорова (видавництво "Вече")

"Украинский рубеж… История и геополитика" Натальї Нарочніцкой (видавництво "Вече")

"Путь кочевника" Владіміра Поволяєва (видавництво "Вече")

"С шевроном "Вагнер" Алєксандра Ґабова (видавництво "АСТ")

"СВО. Пекло войны" Дєніса Ґріґорюка (видавництво "АСТ")

"Встреча с Родиной. История одного вагнеровца" Алєксандра Стрельнікова (видавництво "Яуза")

"Собиратели тишины" Дмітрія Філіппова (видавництво "АСТ")

"Украинцы! Мы русские!" Юрія Кота (видавництво "АСТ").

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