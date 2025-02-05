Еще 9 изданий внесли в список книг антиукраинского содержания: о которых идет речь

Госкомтелерадио обновил список издательской продукции антиукраинского содержания, который насчитывает 551 пропагандистское издание, опубликованное в России, Украине, Италии и Франции. В январе 2025 года в список добавили еще девять книг.

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ния и раненые (фото)

Мониторинг показал, что эти издания содержат призывы к ликвидации независимости Украины, пропагандируют насилие, разжигают межэтническую, расовую и религиозную рознь, а также могут побуждать к террористическим действиям и нарушениям прав человека. Об этом сообщается на сайте Государственного комитета телевидения и радиовещания.

На 1 февраля список охватывает 551 пропагандистскую книгу.

К списку добавили:

"Дневники украинской смуты" Сергея Авдеенко (издательство "Вече")

"Воины СВО. Воронежцы. Книга славы и памяти" Михаила Федорова (издательство "Вече")

"Украинский рубеж… История и геополитика" Наталии Нарочницкой (издательство "Вече")

"Путь кочевника" Владимира Поволяева (издательство "Вече")

"С шевроном "Вагнер" Александра Габова (издательство "АСТ")

"СВО. Ад войны" Дениса Григорюка (издательство "АСТ")

"Встреча с Родиной. История одного вагнеровца" Александра Стрельникова (издательство "Яуза")

"Собиратели тишины" Дмитрия Филиппова (издательство "АСТ")

"Украинцы! Мы русские!" Юрия Кота (издательство "АСТ").

Напомним, дроны атаковали авиазавод в Казани.

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