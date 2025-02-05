Еще 9 изданий внесли в список книг антиукраинского содержания: о которых идет речь
Госкомтелерадио обновил список издательской продукции антиукраинского содержания, который насчитывает 551 пропагандистское издание, опубликованное в России, Украине, Италии и Франции. В январе 2025 года в список добавили еще девять книг.
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Мониторинг показал, что эти издания содержат призывы к ликвидации независимости Украины, пропагандируют насилие, разжигают межэтническую, расовую и религиозную рознь, а также могут побуждать к террористическим действиям и нарушениям прав человека. Об этом сообщается на сайте Государственного комитета телевидения и радиовещания.
На 1 февраля список охватывает 551 пропагандистскую книгу.
К списку добавили:
- "Дневники украинской смуты" Сергея Авдеенко (издательство "Вече")
- "Воины СВО. Воронежцы. Книга славы и памяти" Михаила Федорова (издательство "Вече")
- "Украинский рубеж… История и геополитика" Наталии Нарочницкой (издательство "Вече")
- "Путь кочевника" Владимира Поволяева (издательство "Вече")
- "С шевроном "Вагнер" Александра Габова (издательство "АСТ")
- "СВО. Ад войны" Дениса Григорюка (издательство "АСТ")
- "Встреча с Родиной. История одного вагнеровца" Александра Стрельникова (издательство "Яуза")
- "Собиратели тишины" Дмитрия Филиппова (издательство "АСТ")
- "Украинцы! Мы русские!" Юрия Кота (издательство "АСТ").
Напомним, дроны атаковали авиазавод в Казани.
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