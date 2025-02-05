Чи можуть ВПО отримувати одночасно дві субсидії: відповідь Мінсоцполітики

З 29 січня 2025 року внутрішньо переміщені особи зможуть отримувати одночасно дві субсидії – на оренду житла та оплату комунальних послуг, за умови відповідності критеріям державної підтримки. Для оформлення необхідно укласти офіційний договір оренди, а подати заявку можна як у сервісному центрі ПФУ чи ЦНАПі, так і онлайн через портал Пенсійного фонду України.

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович зазначила, що субсидія на оренду житла запроваджена в межах урядової ініціативи для підтримки ВПО, які змушені винаймати житло. Водночас вони можуть отримати стандартну субсидію на оплату комунальних послуг, якщо відповідають установленим вимогам. Головною умовою є офіційний договір оренди, який підтверджує законність проживання, а також захищає обидві сторони: орендар отримує гарантію, що його не виселять без попередження, а власник житла може бути впевнений у своєчасній сплаті орендної плати та комунальних платежів.

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Право на субсидію мають ВПО, які втратили житло через війну, а також ті, хто переїхав із регіонів, де тривають бойові дії, і не має іншого житла на підконтрольній Україні території. Допомога також передбачена для родин, чиї витрати на оренду перевищують 20% сукупного доходу. Однак орендар та власник житла не можуть бути родичами, а також орендар не має отримувати інші виплати на проживання, зокрема за програмою "Прихисток".

Розмір субсидії розраховується індивідуально, з урахуванням доходу родини, кількості її членів та вартості оренди у конкретному регіоні. Крім того, держава покриватиме податки орендодавця, такі як податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок і військовий збір. Подати заявку можна особисто у сервісному центрі ПФУ чи ЦНАПі або дистанційно через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, використовуючи електронний підпис як орендаря, так і власника житла.

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