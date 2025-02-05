Могут ли ВПЛ получать одновременно две субсидии: ответ Минсоцполитики

С 29 января 2025 года внутренне перемещенные лица смогут получать одновременно две субсидии – на аренду жилья и оплату коммунальных услуг при условии соответствия критериям государственной поддержки. Для оформления необходимо заключить официальный договор аренды, а подать заявку можно как в сервисном центре ПФУ, так и онлайн через портал Пенсионного фонда Украины.

Министр социальной политики Оксана Жолнович отметила, что субсидия на аренду жилья введена в рамках правительственной инициативы для поддержки ВПЛ, которые вынуждены снимать жилье. В то же время, они могут получить стандартную субсидию на оплату коммунальных услуг, если отвечают установленным требованиям. Главным условием является официальный договор аренды, подтверждающий законность проживания, а также защищающий обе стороны: арендатор получает гарантию, что его не выселят без уведомления, а собственник жилья может быть уверен в своевременной оплате арендной платы и коммунальных платежей.

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Право на субсидию имеют ВПЛ, потерявшие жилье из-за войны, а также те, кто переехал из регионов, где продолжаются боевые действия, и не имеет другого жилья на подконтрольной Украине территории. Помощь также предусмотрена для семей, расходы на аренду которых превышают 20% совокупного дохода. Однако арендатор и владелец жилья не могут быть родственниками, а также арендатор не должен получать другие выплаты на проживание, в частности, по программе "Убежище".

Размер субсидии рассчитывается индивидуально с учетом дохода семьи, количества ее членов и стоимости аренды в конкретном регионе. Кроме того, государство будет возмещать налоги арендодателя, такие как налог на доходы физических лиц, единый налог и военный сбор. Подать заявку можно лично в сервисном центре ПФУ или ЦНАП или дистанционно через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, используя электронную подпись как арендатора, так и собственника жилья.

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