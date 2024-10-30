Кабмін запропонував нову пенсійну реформу: про що йдеться

Пенсійна система України зазнала докорінних змін після масштабної реформи 2004 року. Ключовою зміною став перехід від системи трудових пенсій до сучасної страхової моделі.

До реформи діяла розгалужена система трудових пенсій, яка включала:

пенсії за віком

пенсії з інвалідності

пенсії у зв'язку з втратою годувальника

пенсії за вислугу років

соціальні пенсії для осіб без достатнього трудового стажу

Про це пише hvyla.net.

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Закон №1058-IV від 9 липня 2003 року запровадив нову трикомпонентну структуру пенсійного забезпечення. Тепер система базується на трьох основних категоріях:

пенсії за віком

пенсії за інвалідністю

пенсії у зв'язку з втратою годувальника

Головна особливість оновленої системи полягає в тому, що розмір пенсії залежить не від трудових показників, а від суми сплачених страхових внесків. Це робить систему більш прозорою та відповідає світовим тенденціям пенсійного забезпечення.

Для майбутніх пенсіонерів важливо розуміти: їхня пенсія формуватиметься виключно з накопичених страхових внесків, що вимагає відповідального ставлення до їх своєчасної сплати.

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