Кабмин предложил новую пенсионную реформу: о чем идет речь

Пенсионная система Украины претерпела коренные изменения после масштабной реформы 2004 года. Ключевым изменением стал переход от системы трудовых пенсий к современной страховой модели.

До реформы действовала разветвленная система трудовых пенсий, включавшая:

пенсии по возрасту

пенсии по инвалидности

пенсии в связи с потерей кормильца

пенсии за выслугу лет

социальные пенсии для лиц без достаточного трудового стажа

Об этом пишет hvyla.net.

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Закон №1058-IV от 9 июля 2003 г. ввел новую трехкомпонентную структуру пенсионного обеспечения. Теперь система базируется на трех основных категориях:

пенсии по возрасту

пенсии по инвалидности

пенсии в связи с потерей кормильца

Главная особенность обновленной системы состоит в том, что размер пенсии зависит не от трудовых показателей, а от суммы уплаченных страховых взносов. Это делает систему более прозрачной и отвечает мировым тенденциям пенсионного обеспечения.

Для будущих пенсионеров важно понимать: их пенсия будет формироваться исключительно из накопленных страховых взносов, что требует ответственного отношения к их своевременной оплате.

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