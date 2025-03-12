Похолодання та дощі: прогноз погоди в Україні на 13 березня

У четвер, 13 березня, дощі пройдуть по всій території України. Нічні температури залишатимуться стабільно високими — від +9 до +10 градусів, на півдні, зокрема в Одеській області та Криму, — до +11.

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Вдень дещо похолодає, однак збережеться весняне тепло. Максимальні значення досягнуть +18 у Донецькій, Луганській, Одеській областях і в Криму. У деяких регіонах температура вдень опуститься до +13, зокрема й у Києві. Уночі у столиці прогнозується +9 градусів. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Раніше ми розповідали, чи справді весна поб'є температурні рекорди.

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