США дали Україні дозвіл бити ракетами Storm Shadow - The Times

За інформацією британського видання The Times, уряд Великої Британії повідомив, що США дозволили Україні використовувати ракети Storm Shadow для атак по території Росії. Це рішення стало можливим після того, як Росія залучила північнокорейських військових, що стало "переломним моментом" у війні.

Про це пише The Times

Згідно з виданням, високопоставлене джерело у британському уряді раніше повідомляло, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наполягав на тому, щоб Україні було надано більше свободи у використанні зброї для самооборони. Британія вже кілька місяців веде переговори з США щодо цього питання.

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Спочатку США не дозволяли Україні використовувати технології для запуску ракет Storm Shadow по Росії через побоювання ескалації конфлікту. Однак після того, як Росія залучила північнокорейські війська, що було сприйнято як значний крок до ескалації, США змінили своє ставлення. Тепер очікується, що американці схвалять використання цих ракет, враховуючи, що Україна вже застосовувала інші далекобійні ракети для ударів по Росії.

Ракета Storm Shadow (або SCALP) – це франко-британська авіаційна ракета дальньої дії класу "повітря-земля". Вона призначена для ураження добре захищених стаціонарних цілей, таких як бункери. Ракета може запускатися в будь-який час доби та за різних погодних умов. Її бойова частина важить 450 кг, а дальність варіюється від 270 до 560 км залежно від модифікації. Storm Shadow може бути встановлена на українські літаки радянського виробництва.

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