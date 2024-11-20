США дали Украине разрешение бить ракетами Storm Shadow - The Times

По информации британского издания The Times, правительство Великобритании сообщило, что США разрешили Украине использовать ракеты Storm Shadow для атак по территории России. Это решение стало возможным после того, как Россия привлекла северокорейских военных, что стало "переломным моментом" в войне.

Об этом пишет The Times

Согласно изданию, высокопоставленный источник в британском правительстве ранее сообщал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер настаивал на том, чтобы Украине было предоставлено больше свободы в использовании оружия для самообороны. Британия уже несколько месяцев ведет переговоры с США по этому вопросу.

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Сначала США не разрешали Украине использовать технологии для запуска ракет Storm Shadow по России из-за опасений эскалации конфликта. Однако после того, как Россия привлекла северокорейские войска, которые были восприняты как значительный шаг к эскалации, США изменили свое отношение. Теперь ожидается, что американцы одобрят использование этих ракет, учитывая, что Украина уже применяла другие дальнобойные ракеты для ударов по России.

Ракета Storm Shadow (или SCALP) – это франко-британская авиационная ракета дальнего действия класса "воздух-земля". Она предназначена для поражения хорошо защищенных стационарных целей, таких как бункеры. Ракета может запускаться в любое время суток и при разных погодных условиях. Ее боевая часть весит 450 кг, а дальность варьируется от 270 до 560 км в зависимости от модификации. Storm Shadow может быть установлен на украинские самолеты советского производства.

Напомним, террористы в очередной раз атаковали Одессу.

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