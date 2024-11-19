Множинне громадянство, суверенітет і не тільки: про що план стійкості Зеленського, який він представив у ВР

Президент Володимир Зеленський представив план стійкості України, що включає десять ключових пунктів.

Про це повідомляє виступ президента у Верховній Раді.

Зеленський представив план стійкості. Джерело: ОПУ

Перший пункт – єдність

Зеленський підкреслив важливість внутрішньої та міжнародної єдності для перемоги. Здатність України протистояти викликам і об’єднувати союзників допомогла посилити європейську солідарність. За його словами, зараз Україна досягла безпрецедентної близькості з ЄС і НАТО. Вже завершується скринінг законодавства, щоб у 2025 році розпочати переговори про вступ до ЄС. Однак, політична воля деяких західних країн залишається перешкодою для офіційного запрошення до НАТО. Зеленський наголосив, що Україна не піде на компроміси щодо суверенітету і не дозволить використовувати себе у передвиборчих іграх. "Ми досягли найбільшого рівня близькості з ЄС та НАТО за весь час незалежності. Вже сформовано всю необхідну архітектуру для переговорного процесу з Євросоюзом", - заявив президент.

Зеленський представив план стійкості. Джерело: ОПУ

Другий пункт – фронт

Плани включають заходи щодо зміцнення позицій як на окупованих територіях, так і в Росії. Особлива увага приділяється технологічному розвитку сил оборони. На деяких ділянках фронту до 90% ворожої техніки знищують дрони, що компенсує брак артилерії."Можливо, Україні доведеться когось у Москві пережити, щоб досягти всіх своїх цілей… Щоб відновити повну цілісність України", - наголосив він.

Зеленський представив план стійкості. Джерело: ОПУ

Третій пункт – зброя

Україна активно нарощує виробництво артилерійських снарядів і планує створити тисячі дронів та крилатих ракет у 2025 році. Зеленський зазначив, що успіх потребує технологічного переваги, тому буде впроваджено формат технологічної Ставки.

Зеленський представив план стійкості. Джерело: ОПУ

Четвертий пункт – фінанси

Президент запевнив, що фінансування сектору безпеки стабільне на рік наперед, незалежно від глобальної політичної ситуації. Зберігаються виплати пенсій і зарплат, планується індексація пенсій у 2025 році, а також розширення програм підтримки бізнесу.

П'ятий пункт – енергетика

Президент підкреслив важливість забезпечення енергетичної стійкості, особливо в умовах атак РФ. Заплановано створення паспортів енергетичної стійкості регіонів.

Зеленський представив план стійкості. Джерело: ОПУ

Шостий пункт – безпека

Підготовлено нову систему захисту, що включає поліцейську присутність у школах та громадах, модернізацію укриттів, встановлення металодетекторів у школах і посилення безпеки в післявоєнний період. "Йдеться саме про жорстку роботу, яка не дозволяє ворогові підірвати життя України", - сказав Зеленський.

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Сьомий пункт – громади

Зеленський наголосив на підтримці прикордонних та прифронтових громад, а також тих, що приймають переселенців. Плануються заходи для тіснішої співпраці з громадами партнерських країн.

Зеленський представив план стійкості. Джерело: ОПУ

Восьмий пункт – людський капітал

Серед заходів – цифровізація послуг, розвиток соціальної політики, охорона здоров'я та освіта. Держава планує співпрацю з релігійними організаціями для посилення духовної незалежності. "Звичайно, не йдеться про Московську церкву. Час тих, хто освячує терор, - закінчився", - додав Зеленський.

Дев'ятий пункт – культурний суверенітет

Передбачає створення і популяризацію українського культурного контенту, переклади творів українських авторів та зміцнення позицій української культури у світі.

Десятий пункт – політика героїв

Підтримка ветеранів, їх інтеграція у суспільне життя, створення реабілітаційних центрів і навчання помічників ветеранів. У планах будівництво просторів для ветеранів та підтримка їхніх родин.

План стійкості України спрямований на зміцнення морального духу суспільства та демонстрацію спроможності протистояти агресії навіть за умов припинення зовнішньої допомоги.

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався з президентом Південної Кореї.

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