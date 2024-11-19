Множественное гражданство, суверенитет и не только: о чем план стабильности Зеленского, который он представил в ВР
Президент Владимир Зеленский представил план устойчивости Украины, включающий десять ключевых пунктов.
Об этом сообщает выступление президента в Верховной Раде.
Первый пункт – единство
Зеленский подчеркнул важность внутреннего и международного единства для победы. Способность Украины противостоять вызовам и объединять союзников помогла усилить европейскую солидарность. вступление в ЕС. Однако политическая воля некоторых западных стран остается. препятствием для официального приглашения в НАТО. Зеленский подчеркнул, что Украина не пойдет на компромиссы по суверенитету и не позволит использовать себя в предвыборных играх. с Евросоюзом", - заявил президент.
Второй пункт – фронт
Планы включают меры по укреплению позиций как на оккупированных территориях, так и в России. Особое внимание уделяется технологическому развитию сил обороны. чтобы достичь всех своих целей… Чтобы восстановить полную целостность Украины", - подчеркнул он.
Третий пункт – оружие
Украина активно наращивает производство артиллерийских снарядов и планирует создать тысячи дронов и крылатых ракет в 2025 году.
Четвертый пункт – финансы
Президент заверил, что финансирование сектора безопасности стабильно на год вперед, вне зависимости от глобальной политической ситуации. Сохраняются выплаты пенсий и зарплат, планируется индексация пенсий в 2025 году, а также расширение программ поддержки бизнеса.
Пятый пункт – энергетика
Президент подчеркнул важность обеспечения энергетической устойчивости, особенно в условиях атак РФ.
Шестой пункт – безопасность
Подготовлена новая система защиты, включающая полицейское присутствие в школах и общинах, модернизацию укрытий, установку металлодетекторов в школах и усиление безопасности в послевоенный период. "Речь идет именно о жесткой работе, которая не позволяет врагу взорвать жизнь Украины", - сказал Зеленский.
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Седьмой пункт – общины
Зеленский отметил поддержку пограничных и прифронтовых общин, а также принимающих переселенцев. Планируются мероприятия по более тесному сотрудничеству с общинами партнерских стран.
Восьмой пункт – человеческий капитал
Среди мер – цифровизация услуг, развитие социальной политики, здравоохранение и образование. Государство планирует сотрудничество с религиозными организациями по усилению духовной независимости. "Конечно, речь не идет о Московской церкви. Время освящающих террор - закончилось", - добавил Зеленский.
Девятый пункт – культурный суверенитет
Предусматривается создание и популяризация украинского культурного контента, переводы произведений украинских авторов и укрепление позиций украинской культуры в мире.
Десятый пункт – политика героев
Поддержка ветеранов, их интеграция в общественную жизнь, создание реабилитационных центров и обучение помощников ветеранов. В планах строительство пространств для ветеранов и поддержка их семей.
План устойчивости Украины направлен на укрепление морального духа общества и демонстрацию способности противостоять агрессии даже при прекращении внешней помощи.
Напомним, Зеленский пообщался с президентом Южной Кореи.
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