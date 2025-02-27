Переведення годинників на літній час: дата та чи будемо переходити весною

Щорічне переведення годинників двічі на рік – на літній і зимовий час – стало звичною практикою для українців ще з 80-х років минулого століття. Вперше ідею переведення годинників висловив Бенджамін Франклін у 1784 році, коли запропонував цей крок задля економії свічок. Пізніше британський активіст Вільям Віллетт намагався реалізувати цю ініціативу, проте безуспішно.

Офіційно літній час вперше запровадила Німеччина у 1916 році під час Першої світової війни, що допомогло зекономити ресурси. Згодом ця практика поширилася на США та понад сотню інших країн. Про це пише ТСН.

В Україні перше переведення годинників відбулося 16 лютого 1918 року, коли було встановлено середньоєвропейський час. Однак регулярний перехід на літній і зимовий час розпочався лише у 1981 році, коли країна ще входила до складу СРСР. У незалежній Україні ця традиція була закріплена постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року.

Чи буде переведення годинників у 2025 році

У серпні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201, ініційований Русланом Стефанчуком, який передбачає скасування сезонного переведення годинників. Відповідно до нього, Україна мала б залишитися на постійному зимовому часі.

Однак цей законопроєкт поки що очікує на підпис президента Володимира Зеленського. Якщо документ не буде підписано до кінця березня 2025 року, то українці за звичною традицією переведуть годинники на літній час – на одну годину вперед.

Нагадаємо, що літній час сьогодні діє приблизно у 60 країнах світу, тоді як понад 140 держав або ніколи не впроваджували сезонні зміни часу, або вже відмовилися від цієї практики.

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Коли відбудеться перехід на літній час у 2025 році

За чинним законодавством, перехід на літній час в Україні відбувається в останню неділю березня. У 2025 році це припадає на 30 березня. О 3:00 ночі стрілки годинників потрібно буде перевести на одну годину вперед – на 4:00.

Навіщо переводять годинники

Основною причиною запровадження літнього часу є оптимізація використання світлового дня, що дозволяє зменшити витрати на освітлення та енергоспоживання. Водночас більшість сучасних електронних пристроїв, таких як смартфони, комп’ютери та смартгодинники, автоматично змінюють час. А ось механічні годинники та старі моделі телефонів потрібно налаштовувати вручну.

Нагадаємо, скасування сезонного переведення годинників в Україні не буде? Що відомо.

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