Зеленський не підписуватиме закон про скасування сезонного переведення годинників

Президент України Володимир Зеленський не має наміру підписувати законопроєкт №4201, який передбачає скасування сезонного переведення годинників. Таким чином, у ніч на неділю, 27 жовтня, Україна перейде на зимовий час - стрілки годинників переведуть на годину назад.

За темою: В Україні скасували переведення годинників: пояснюємо, за яким часом тепер житимемо

Про це повідомляє ВВС

Як повідомив ВВС співрозмовник з президентської команди, цей закон так і не буде підписаний: "Президент не планує підписувати". Інший співрозмовник також підтвердив ВВС, що підпису не буде, оскільки у Раді виявили економічні недоліки - "збитки у кілька мільярдів".

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