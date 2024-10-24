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Социум

Зеленский не будет подписывать закон об отмене сезонного перевода часов

Цихоцкая Мария

Зеленский не будет подписывать закон об отмене сезонного перевода часов
Украина все же перейдет на зимнее время

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен подписывать законопроект №4201, предусматривающий отмену сезонного перевода часов. Таким образом, в ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время – стрелки часов переведут на час назад.

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Об этом сообщает BBC

Как сообщил BBC собеседник из президентской команды, этот закон так и не будет подписан: "Президент не планирует подписывать". Другой собеседник также подтвердил BBC, что подписи не будет, поскольку в Раде обнаружили экономические недостатки - "убытки в несколько миллиардов".

Напомним, мы уже писали, как подготовить организм к изменению времени.

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Социум