Чи зросте пенсія у 2025 році: відповідь ПФУ

Заплановане на березень 2025 року підвищення пенсій спрямоване передусім на компенсацію інфляційних процесів. Однак, за оцінками експертів, таке зростання може виявитися недостатнім для відчутного покращення добробуту пенсіонерів.

Особливу увагу привертає ситуація з прожитковим мінімумом, який безпосередньо впливає на розмір мінімальної пенсії. За прогнозами, близько 5 мільйонів пенсіонерів і надалі отримуватимуть мінімальну пенсію у розмірі 2300 гривень. Про це пише 24 tv.ua.

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Народні депутати висловлюють занепокоєння поточним рівнем пенсійного забезпечення. Наразі уряд, у співпраці з Офісом Президента та парламентарями, працює над механізмами додаткової підтримки найбільш вразливих категорій пенсіонерів.

Важливо зазначити, що розмір мінімальних пенсійних виплат у 2025 році планується зберегти на рівні поточного року. Остаточні рішення щодо додаткових механізмів підтримки пенсіонерів все ще перебувають на стадії розробки.

Нагадаємо, ми вже писали, коли вчителі можуть вийти на пенсію.

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