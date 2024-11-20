Вырастет ли пенсия в 2025 году: ответ ПФУ

Запланированное на март 2025 повышение пенсий направлено прежде всего на компенсацию инфляционных процессов. Однако, по оценкам экспертов, такой рост может оказаться недостаточным для ощутимого улучшения благосостояния пенсионеров.

Особое внимание привлекает ситуация с прожиточным минимумом, непосредственно влияющим на размер минимальной пенсии. По прогнозам, около 5 миллионов пенсионеров и дальше будут получать минимальную пенсию в размере 2300 гривен. Об этом пишет 24 tv.ua.

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Народные депутаты выражают обеспокоенность текущим уровнем пенсионного обеспечения. В настоящее время правительство в сотрудничестве с Офисом Президента и парламентариями работает над механизмами дополнительной поддержки наиболее уязвимых категорий пенсионеров.

Важно отметить, что размер минимальных пенсионных выплат в 2025 г. планируется сохранить на уровне текущего года. Окончательные решения по дополнительным механизмам поддержки пенсионеров все еще находятся на стадии разработки.

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