Шанси України на перемогу у війні зменшаться у разі скороченні допомоги від США – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі зменшення військової допомоги з боку США Україна може програти війну з Росією. Також, він додав, що найважчий період війни для України вже позаду

Зеленський підкреслив, що власного виробництва Україні недостатньо для ефективного протистояння ворогу. Про це він сказав в інтерв'ю каналу Fox News 19 листопада.

"Якщо допомогу скоротять, ми програємо. Звісно, ми продовжимо боротьбу, у нас є власне виробництво, але його недостатньо для перемоги. І я думаю, що цього буде недостатньо навіть для виживання. Але якщо це стане вибором Америки, ми вирішимо, як діяти далі", — зазначив президент.

Вас також зацікавить: Зеленський сказав, чи може війна закінчитися вже цього року

Відповідаючи на запитання про стан воєнних дій, Зеленський вказав, що найважчий період війни для України вже позаду. Однак зараз важливо зберегти єдність всередині країни, а також між Україною і її міжнародними партнерами, особливо США. "Це дуже небезпечно — втратити єдність, і в Європі, і, що найголовніше, між Україною та США", — наголосив він.

Зеленський також зазначив, що завершення війни значною мірою залежить від рішення президента Росії Володимира Путіна, хоча, за його словами, ситуація більше залежить від Сполучених Штатів. "Путін слабший за США. Президент Америки має силу, ресурси і зброю, і він може вплинути на ціну енергоресурсів", — додав він.

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався з президентом Південної Кореї.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!