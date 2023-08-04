Консервируем помидоры без уксуса: самый простой рецепт

Помидоры – один из самых популярных овощей для консервирования. Их можно консервировать целиком или половинками. Также можно добавлять к ним различные специи, такие как чеснок, горошковый перец, гвоздика и корица.

Однако не все могут употреблять уксус. К примеру, людям с проблемами желудка уксус может быть вредным. Для таких людей есть отличная альтернатива – консервирование помидоров без уксуса.

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Для консервирования помидоров без уксуса вам понадобятся следующие ингредиенты (на трехлитровую банку):

5 столовых ложек сахара

2 столовые ложки соли

1 чайная ложка лимонной кислоты

2-3 зубчика чеснока

несколько горошин перца

2-3 гвоздики

щепотка корицы

помидоры

Как консервировать помидоры без уксуса:

Промойте помидоры и удалите плодоножку. Уложите помидоры в стерилизованные банки. Залейте банки крутым кипятком. Дайте банкам остыть, а затем снова слейте воду. В банки добавить сахар, соль, лимонную кислоту, чеснок, перец горошком, гвоздику и корицу. Залейте банки крутым кипятком и прикройте крышками, которыми будете закрывать банки. Поставьте банки в большую кастрюлю и кипятите в течение 30 минут. Затем банки извлеките и закатайте крышками.

Приготовленные таким образом помидоры следует хранить в темном прохладном месте.

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