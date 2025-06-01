Контрасты лета: на Украину надвигается жара до +34 °C и грозовые ливни

В начале июня в Украину придет настоящее летнее тепло, однако погода будет нестабильной. Метеорологи прогнозируют повышение температуры до +34 °C, а также ливни, грозы, возможный град и шквалы в разных уголках страны.

Об этом сообщает Meteoprog. В первую декаду июня украинцев ожидают жаркие дни: днем столбики термометров поднимутся до +27… +32 °C, а на юге местами даже до +34 °C. В то же время, синоптики предостерегают, что погода останется переменчивой – местами пройдут грозовые дожди, возможны сильные порывы ветра и грады.

Понедельник, 2 июня: В первый день недели грозовые дожди охватят западные и северные области. В дневные часы возможны порывы ветра до 15–20 м/с и град. В других регионах страны будет держаться сухая погода. Ночная температура составит +12… +17 °C, а днем ожидается +22… +27 °C, на юге - до +31 °C.

Вторник, 3 июня: На следующий день атмосферные условия ухудшатся в западных, северных и местных центральных регионах – сильные дожди с грозами, возможны град и шквалы до 22 м/с. В восточных и южных областях осадков не предполагается. Температурные показатели днем будут колебаться в пределах +27… +32 °C, на западе будет несколько прохладнее – +20… +26 °C.

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Среда, 4 июня: Осадки охватят центральные и восточные регионы, а также Прикарпатье. В горных районах возможны грозы. Дневная температура будет колебаться в пределах +22… +27 °C, на юге столбики термометров поднимутся до +31 °C.

Четверг, 5 июня: Большинство территории страны остаются без осадков, однако во второй половине дня в западных и северных областях возможны дожди с грозами. Днем температура будет +25… +30 °C, а в южных регионах и Прикарпатье – до +33 °C.

Пятница, 6 июня: Ливневые ливни снова вернутся в западные, центральные и северо-восточные регионы. В некоторых местах прогнозируют шквалы до 24 м/с и возможный град. На юге сохранится сухая и жаркая погода от +30 до +33 °C.

Суббота, 7 июня: Большинство регионов страны покроют грозовые ливни. В то же время, на юге будет держаться сильная жара – до +34 °C.

Воскресенье, 8 июня: Наиболее неблагоприятные погодные условия прогнозируются в западных, северных и центральных областях - ожидаются ливни с грозами, возможны град и порывистый ветер. В других частях страны – солнечно. Дневная температура будет достигать +29… +34 °C, а на западе и севере – +17… +26 °C.

В итоге первая неделя июня отметится яркими погодными контрастами: жаркими днями, внезапными дождями, сильными порывами ветра и угрозой опасных природных явлений. Синоптики рекомендуют регулярно проверять прогноз и проявлять осторожность в непогоду.

Напомним, синоптики рассказали, чего ждать от погоды в июне.

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