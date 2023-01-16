Копеечный способ помыть бутылки для воды или тонкие вазы, который вас удивит

Чтобы вымыть бутылку для воды, или графин, или вазу с узким горлышком, можно воспользоваться кухонным ершом, но и он не всегда помогает. Чтобы вымыть труднодоступные места можно воспользоваться народными способами.

Если вы хотите применить для мытья химические средства, то лучше выберите экологичные, не имеющие в составе трудносмывающих соединений. Если выберите "бабушкины" методы, то не забудьте соблюдать правила их использования.

Уксус и вода

Приготовьте раствор, используя под стаканы столового уксуса и полстакана теплой воды. Налейте его в сосуд и оставьте на 2 часа. Затем взболтайте его в сосуде и вылейте. Вместо уксуса можно использовать лимонную кислоту. После обработки сосуда хорошо ополосните.

Сода и газета

Возьмите столовую ложку соды и добавьте в нее столько воды, чтобы образовалась кашица. Газету порвите на мелкие кусочки, бросьте в сосуд и добавьте туда размоченную соду. Встряхните и оставьте на час. Затем добавьте теплой воды и хорошо потрясите размешивая. Вылейте все и ополосните бутылку или вазу.

Рис и сода

Для этого способа вам нужно взять стакан риса (его количество зависит от моющегося сосуда), две столовые ложки соды и теплая вода.

Рис с содой засыпьте в сосуд, наполните треть теплой водой, прикройте горлышко рукой и интенсивно встряхните. Если дно сосуда не очистилось, встряхните еще столько раз, сколько нужно для полной очистки.

Соль и уксус

Возьмите 2 столовых ложки каменной соли, столовую ложку столового уксуса и размешайте. Полученным раствором обработайте сосуд и оставьте на полчаса. Затем промойте сосуд теплой водой.

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