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Копеечный способ помыть бутылки для воды или тонкие вазы, который вас удивит

Былим Елена

Копеечный способ помыть бутылки для воды или тонкие вазы, который вас удивит

Чтобы вымыть бутылку для воды, или графин, или вазу с узким горлышком, можно воспользоваться кухонным ершом, но и он не всегда помогает. Чтобы вымыть труднодоступные места можно воспользоваться народными способами.

Если вы хотите применить для мытья химические средства, то лучше выберите экологичные, не имеющие в составе трудносмывающих соединений. Если выберите "бабушкины" методы, то не забудьте соблюдать правила их использования.

Уксус и вода

Приготовьте раствор, используя под стаканы столового уксуса и полстакана теплой воды. Налейте его в сосуд и оставьте на 2 часа. Затем взболтайте его в сосуде и вылейте. Вместо уксуса можно использовать лимонную кислоту. После обработки сосуда хорошо ополосните.

Сода и газета

Возьмите столовую ложку соды и добавьте в нее столько воды, чтобы образовалась кашица. Газету порвите на мелкие кусочки, бросьте в сосуд и добавьте туда размоченную соду. Встряхните и оставьте на час. Затем добавьте теплой воды и хорошо потрясите размешивая. Вылейте все и ополосните бутылку или вазу.

Рис и сода

Для этого способа вам нужно взять стакан риса (его количество зависит от моющегося сосуда), две столовые ложки соды и теплая вода.

Рис с содой засыпьте в сосуд, наполните треть теплой водой, прикройте горлышко рукой и интенсивно встряхните. Если дно сосуда не очистилось, встряхните еще столько раз, сколько нужно для полной очистки.

Соль и уксус

Возьмите 2 столовых ложки каменной соли, столовую ложку столового уксуса и размешайте. Полученным раствором обработайте сосуд и оставьте на полчаса. Затем промойте сосуд теплой водой.

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