Коронавирус в Украине: кому следует привиться против COVID-19

Минздрав утвердил новые рекомендации по вакцинации против коронавируса в 2023-2024 годах. В частности, общерекомендованным курсом вакцинации считается три прививки.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в Facebook. Отметили, что в Украине более пяти миллионов доз вакцины против коронавируса.

Основой для защиты против тяжелого течения COVID-19 является курс трех прививок. То есть две дозы первичной вакцинации и первую бустерную прививку, которую вводят через 5 месяцев, говорилось в сообщении.

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В то время как последующие прививки считаются дополнительным бустером. Его рекомендуют пациентам из группы риска тяжелого течения COVID-19:

людям после 60 лет;

тем, кто имеет серьезные сопутствующие болезни;

людям, которые находятся в группе риска тяжелого течения и смерти в результате коронавируса.

Украинцы не из группы риска могут получить этот дополнительный бустер после консультации с семейным врачом в амбулатории или в пункте прививки.

Прибавились, что прививаться от коронавируса можно в соответствующих пунктах или в амбулатории через запись у семейного врача. Вакцинация является бесплатной. Кроме того, в Украине есть вакцина против COVID-19 для детей с 5-летнего возраста.

Напомним, летом в Минздраве заявили, что осенью Украина может столкнуться с новым всплеском заболеваемости COVID-19. Это может произойти, если в стране снизятся темпы вакцинации.

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