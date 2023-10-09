Коронавірус в Україні: кому слід щепитися проти COVID-19

МОЗ затвердило нові рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусу у 2023-2024 роках. Зокрема, загальнорекомендованим курсом вакцинації вважається три щеплення.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ у Facebook. Зазначили, що в Україні є понад п'ять мільйонів доз вакцини проти коронавірусу.

Основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень. Тобто дві дози первинної вакцинації та перше бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців, йшлося в повідомленні.

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Тоді як наступні щеплення вважаються додатковим бустером. Його рекомендують пацієнтам із групи ризику тяжкого перебігу COVID-19:

людям після 60 років;

тим, хто має серйозні супутні хвороби;

людям, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусу.

Українці не з групи ризику можуть отримати цей "додатковий бустер" після консультації з сімейним лікарем в амбулаторії чи у пункті щеплення.

Додали, що щепитися від коронавірусу можна у відповідних пунктах чи в амбулаторії через запис у сімейного лікаря. Вакцинація є безкоштовною. Крім цього, в Україні є вакцина проти COVID-19 для дітей з 5-річного віку.

Нагадаємо, влітку в МОЗ заявили, що восени Україна може зіткнутися з новим сплеском захворюваності на COVID-19. Це може статися, якщо в країні знизяться темпи вакцинації.

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