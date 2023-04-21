Корова ворвалась в магазин в Израиле и устроила погром (видео)

В Израиле корова вошла в хозяйственный магазин и устроила кутерьму. Животное нанесло ущерб на 800 долларов.

Скот сначала ходил между полками, но в определенный момент начал сбрасывать банки с краской и другие товары. Об этом сообщает upi.com.

Совершив беспорядок, корова убежала. По словам владельца магазина Дуду Гольдштейна, ущерб достиг 800 долларов, однако никто из людей не пострадал.

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В этот момент в магазине были покупатели, снявшие побег скота на видео. Корова находилась в заведении всего несколько минут. Владелец отмечает, что раньше в магазин залетали птицы, но корова – впервые.

На видео можно увидеть, как животное двигается между полками, а затем в определенный момент начинает убегать к выходу.

Напомним, ранее в США удалось спасти дикого енота, который примерз пахом к железнодорожному рельсу.

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