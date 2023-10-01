Косметологи назвали 4 фактора, ускоряющих процесс старения кожи

Если вы хотите замедлить процесс старения, важно правильно заботиться о вашей коже. Ошибки в этом могут привести к серьезным проблемам, отмечает Pixel inform.

Поэтому держитесь подальше от слишком долгого пребывания на солнце, всегда используйте средства SPF и, возможно, стоит отказаться от солярия полностью. В противном случае морщины могут появиться быстрее, а также существует риск развития опасных опухолей.

Читайте также: Как правильно сушить волосы, чтобы не навредить

Не рекомендуется использовать агрессивные средства для очищения кожи, поскольку они могут только ухудшить состояние кожи и привести к обострению акне.

Еще одним способом улучшить состояние вашей кожи и замедлить процесс старения есть здоровый образ жизни и качественный сон. Рекомендуется ложиться спать до 23 часов и спать примерно 8 часов ежедневно.

Также сбалансируйте свой рацион, важно пить достаточное количество воды и лучше избегать сладких газированных напитков.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за кожей после 40.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!