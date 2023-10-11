Косметологи посоветовали, как ухаживать за сухими губами в холодное время года

Холодная погода и сухой воздух в помещении делают кожу губ более тонкой и уязвимой, в результате чего они трескаются. Ukr.media предлагает вам применять кокосовое масло, чтобы защитить губы от пересыхания.

Кокосовое масло – природный увлажнитель, который помогает поддерживать влагу в коже и предотвращает сухость и обветривание губ. Вы можете приготовить бальзам для губ на основе кокосового масла и убедиться в этом лично. Природные свойства кокосового масла позволяют легко заменить им обычные бальзамы для губ, которые вы обычно приобретаете в магазинах.

Интересно, не правда ли? В этой статье приведены самые лучшие рецепты кокосового бальзама для губ, которые подарят вам мягкие и здоровые губы.

Кокосовое масло для губ

Кокосовое масло является естественным увлажнителем, которое поддерживает влагу в губах и делает их мягкими и эластичными. Она создает на коже липидный слой, который уменьшает испарение воды и предотвращает сухость.

Масло содержит SPF (Sun Protection Factor), что делает его естественным солнцезащитным средством, предохраняя нежную кожу губ от вредного воздействия солнечных лучей (заметьте, что SPF кокосового масла низкий, от 2 до 8).

Кокосовое масло обладает антибактериальными свойствами и предотвращает размножение бактерий и других микроорганизмов на потрескавшихся губах.

Она успокаивает кожу и лечит потрескавшиеся губы, снимая воспаление.

Кокосовое масло стимулирует выработку коллагена, что способствует восстановлению кожи и заживлению поврежденных губ.

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Рецепт бальзама для губ с кокосовым маслом.

Что вам нужно:

1 чайная ложка кокосового масла

1 чайная ложка вазелина

Приготовление:

Растопите вазелин, нагрев его на сковороде или водяной бане. Смешайте растопленный вазелин с кокосовым маслом. Вылейте смесь в контейнер и поставьте его в морозильник на 20-30 минут.

Вы также можете использовать мед вместо вазелина для его увлажняющих свойств. Смешайте равные части меда и кокосового масла и храните в морозильной камере в небольшом контейнере.

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