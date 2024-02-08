Космический телескоп Джеймса Уэбба пролил новый свет на формирование черных дыр и галактик

Ученые и телескоп Джеймса Уэбба обнаружили, что черные дыры сформировались одновременно с галактиками

Ученые долгое время спорили, что появилось первым: чёрные дыры или галактики. Традиционно считалось, что сначала возникли звезды и галактики, а затем у них сформировались чёрные дыры.

Однако новые данные, полученные космическим телескопом Джеймса Уэбба, говорят о том, что черные дыры и галактики возникли одновременно. Интересно, что черные дыры могли стимулировать образование галактик, эволюционировавших вокруг них, пишет Science Alert.

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Астроном Джозеф Силк из Университета Джона Хопкинса и Университета Сорбонны утверждает, что черные дыры "присутствовали в начале Вселенной и были почти как строительные блоки или семена для ранних галактик".

Сверхмассивные черные дыры, масса которых превышает массу Солнца в миллионы или миллиарды раз, ставят ученых перед сложным заданием. Их размер свидетельствует о том, что они не могли сформироваться из звезд, как это происходит с меньшими чёрными дырами.

Телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал сверхмассивные черные дыры, существовавшие уже через 400-500 миллионов лет после Большого взрыва. Это говорит о том, что они могли формироваться непосредственно из облаков газа, не проходя стадию звезды.

Процесс питания черной дыры генерирует мощные ветры и струи плазмы, которые сжимают газ в окружающем пространстве, что приводит к интенсивному звездообразованию.

Предстоящие наблюдения помогут астрономам лучше понять связь между черными дырами и галактиками. Это может значительно расширить наше представление о ранней Вселенной.

Пока исследователи склонны считать, что черные дыры и галактики не появлялись друг за другом, а эволюционировали вместе. Этот тандем превращал "суп" ранней Вселенной в удивительное скопление галактик, каждая из которых питается черной дырой.

Напомним, ученые обнаружили планету с океанами лавы всего в 73 световых годах от Земли.

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