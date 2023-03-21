Коврики будут сухими: как избавиться от лишней влаги в салоне авто

Как избавиться от воды в салоне авто под ковриками

Весной на полу автомобиля часто появляются лужи из-за слякоти, что может привести к повышению влажности и запотеванию лобового стекла. Также если коврик остается мокрым, то при перепаде температур он может замерзнуть, что создает риск для водителя.

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Существуют некоторые эффективные способы борьбы с этими проблемами, которые могут помочь предотвратить накопление влаги или эффективно справиться с водой. К примеру, всегда можно просто вытряхнуть коврик от лишней воды. Однако если нет времени на это, лучше воспользоваться проверенными водителями методами.

Резиновая груша поможет быстро убрать воду из автомобильного коврика и одновременно не испачкать водителя;

Газеты подкладывают под коврик или сиденье. Бумага будет впитывать воду, снизится влажность в салоне, а ворсовые покрытия с днищем автомобиля будут под защитой. В то же время, желательно регулярно менять газеты, чтобы не появился грибок и неприятный запах в салоне;

Специальный влагопоглощающий коврик также будет собирать лишнюю воду в салоне. Но его надо периодически сушить, ведь объем впитываемой воды ограничен.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол. Такое действие обязательно нужно проводить время от времени.

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