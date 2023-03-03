Красивые поздравления с юбилеем для мужчин и женщин

Если вам нужны поздравления с юбилеем для друзей, знакомых и коллег, возьмите пожелания для юбиляра, которые мы собрали для вас. Юбилей – значимая дата в жизни каждого человека, потому не забудьте поздравить с этим праздником. В нашем материале вы также найдете красивые пожелания с юбилейчиком для близких людей.

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Далі по тексту – українською мовою.

Как поздравить с юбилеем в стихах

Шляхи років... Мов казка, ніби сонце.

Що побажать в римованих речах?

Щоб в вашім небі вічно сяло сонце

І молодість світилася в очах!

Скупі слова і літер цих паліччя...

Що зичим ще? З'ясується само...

Чекайте нас на 120-річчя,

Все для застілля ми принесемо!

***

Твій ювілей — не тільки твоє свято,

Радіють всі, і друзі, й рідні теж.

Хай Бог пошле іще років багато,

Здоров’я, щастя, радості без меж!

Нехай добром наповнюється хата,

Достатком, щирістю і сонячним теплом

Хай буде вірних друзів в ній багато,

Щастя доля огорта крилом.

***

Бажаєм тобі щастя і добра,

Наш дорогий, наш любий ювіляре.

Ти начепи на носа окуляри,

Читай наш вірш і вигукни: "Урра!"

І ми підтримаємо твій веселий крик,

І будем дуже голосно співати

Про те, що раді ми тебе вітати,

І щоби ти прожив нам цілий вік!

***

Ваші роки – то Ваш скарб,

Їм ціни немає,

Кожен рік багато варт,

Всі про це ми знаєм,

Вашу мудрість знаєм ми,

Цінимо Ваш досвід,

Шана в Вас поміж людьми

І поваги досить

Тож прийміть уклін від нас,

Щирі слова шани,

Всякий день й усякий час

Гордимось ми Вами!

***

Життєвий шлях – тернисте поле

Сьогодні легко, завтра – ні.

Та не здавались ви ніколи –

І залишались "на коні"!

Нехай же усмішка Фортуни

Вас супроводжує усюди,

А на життєвих перехрестях

Стрічають тільки добрі люди!

З днем народження!

***

Сьогодні день значний і урочистий –

Знаменна дата, красний ювілей!

Сьогодні він зібрав з усього міста

Хороших друзів й дорогих гостей!

Шлях нелегкий до ювілею -

Сплелись в нім тисяча доріг,

Та ювіляр ішов своєю,

Не обираючи легких!

Долав сміливо перешкоди

І прагнув вищої мети.

Хоча круті на гору сходи,

Та він продовжував іти!

Вершини певної дістався

Трудом завзятим, нелегким.

Учитись в інших не цурався,

Ділився досвідом своїм.

Вимоги і завдання часу

Він чітко й тонко відчував,

Він творчо все робив і вчасно –

У авангарді крокував!

Шлях нелегкий до ювілею...

Це - праця багатьох років.

І хай тепер гордиться нею,

Якщо так працювати вмів!

Как поздравить с юбилейным Днем Рождения в прозе

Від щирого серця вітаю з чудовим ювілейчиком! Бажаю позитивних емоцій в колі друзів і близьких, приємних бесід, любові і сімейної ідилії, взаєморозуміння і благополуччя в домі. Нехай в житті присутні тільки білі смуги і завжди світить сонце, висвітлюючи твій шлях до висот прекрасного. Мрії нехай реалізуються, доходи тричі множаться, а серце просто задовольняється успіхом.

***

Вітаю! Ювілей – це кругла дата і велике торжество в житті кожного. Нехай він буде добрим, щирим і хвилюючим, а фортуна завжди веде тебе за собою! Нехай тобі вдасться втілити в життя всі свої далекосяжні плани і сміливо йти вперед.

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Нехай сьогоднішній ювілей принесе тобі радість від зустрічі з друзями, від теплих слів, сказаних щиро і від душі, від подарунків і квітів! Він обіцяє зміни на краще, удачу і благополуччя! Нехай посмішки не сходить з губ, а серце випромінює любов і тепло!

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Ні для кого не секрет, що існує магія цифр. Особливу ж енергетику несуть круглі числа! І ось сьогодні твій ювілей, і тому магія чисел діє на повну потужність! Нехай же ця дивовижна магія приверне в твоє життя все найкраще: здоров'я, щастя, багатство, удачу і сімейне благополуччя!

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Ювілеї трапляються не часто. Користуючись нагодою, урочисто вітаю тебе з цією знаменною датою! Побажаю процвітання, добра, енергії і душевної рівноваги. Нехай на твоєму шляху до заповітної мрії не виникне ніяких перешкод!

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Сьогодні Ви святкуєте особливий ювілейний день! Кругла і красива дата! І так як день сьогодні знаменний, то і настрій у Вас має бути чудовим! Бажаємо вам зберігати той же піднесений стан духу, то ж відчуття щастя і радості на довгі роки! Миру Вам, добра, удачі і процвітання!

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Вітаємо з ювілеєм! З вами у нас були тисячі щасливих миттєвостей і, зрозуміло, ми не могли пропустити ваш День народження, і, тим більше - ювілей, шанс відзначити який випадає раз в декілька років! Прийміть наші побажання сонячного щастя, довгих років і нескінченної удачі!

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Прийми мої побажання з ювілеєм. Знаний Экзюпері говорив, що дорослі у всьому шукають щастя, а діти у всьому його знаходять. Тож бажаю дитячої вдачі в пошуках цього відчуття! І щиро вітаю!

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С юбилеем

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