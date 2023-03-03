Красивые поздравления с юбилеем для мужчин и женщин
Если вам нужны поздравления с юбилеем для друзей, знакомых и коллег, возьмите пожелания для юбиляра, которые мы собрали для вас. Юбилей – значимая дата в жизни каждого человека, потому не забудьте поздравить с этим праздником. В нашем материале вы также найдете красивые пожелания с юбилейчиком для близких людей.
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Далі по тексту – українською мовою.
Как поздравить с юбилеем в стихах
Шляхи років... Мов казка, ніби сонце.
Що побажать в римованих речах?
Щоб в вашім небі вічно сяло сонце
І молодість світилася в очах!
Скупі слова і літер цих паліччя...
Що зичим ще? З'ясується само...
Чекайте нас на 120-річчя,
Все для застілля ми принесемо!
***
Твій ювілей — не тільки твоє свято,
Радіють всі, і друзі, й рідні теж.
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Щастя доля огорта крилом.
***
Бажаєм тобі щастя і добра,
Наш дорогий, наш любий ювіляре.
Ти начепи на носа окуляри,
Читай наш вірш і вигукни: "Урра!"
І ми підтримаємо твій веселий крик,
І будем дуже голосно співати
Про те, що раді ми тебе вітати,
І щоби ти прожив нам цілий вік!
***
Ваші роки – то Ваш скарб,
Їм ціни немає,
Кожен рік багато варт,
Всі про це ми знаєм,
Вашу мудрість знаєм ми,
Цінимо Ваш досвід,
Шана в Вас поміж людьми
І поваги досить
Тож прийміть уклін від нас,
Щирі слова шани,
Всякий день й усякий час
Гордимось ми Вами!
***
Життєвий шлях – тернисте поле
Сьогодні легко, завтра – ні.
Та не здавались ви ніколи –
І залишались "на коні"!
Нехай же усмішка Фортуни
Вас супроводжує усюди,
А на життєвих перехрестях
Стрічають тільки добрі люди!
З днем народження!
***
Сьогодні день значний і урочистий –
Знаменна дата, красний ювілей!
Сьогодні він зібрав з усього міста
Хороших друзів й дорогих гостей!
Шлях нелегкий до ювілею -
Сплелись в нім тисяча доріг,
Та ювіляр ішов своєю,
Не обираючи легких!
Долав сміливо перешкоди
І прагнув вищої мети.
Хоча круті на гору сходи,
Та він продовжував іти!
Вершини певної дістався
Трудом завзятим, нелегким.
Учитись в інших не цурався,
Ділився досвідом своїм.
Вимоги і завдання часу
Він чітко й тонко відчував,
Він творчо все робив і вчасно –
У авангарді крокував!
Шлях нелегкий до ювілею...
Це - праця багатьох років.
І хай тепер гордиться нею,
Якщо так працювати вмів!
Как поздравить с юбилейным Днем Рождения в прозе
Від щирого серця вітаю з чудовим ювілейчиком! Бажаю позитивних емоцій в колі друзів і близьких, приємних бесід, любові і сімейної ідилії, взаєморозуміння і благополуччя в домі. Нехай в житті присутні тільки білі смуги і завжди світить сонце, висвітлюючи твій шлях до висот прекрасного. Мрії нехай реалізуються, доходи тричі множаться, а серце просто задовольняється успіхом.
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Вітаю! Ювілей – це кругла дата і велике торжество в житті кожного. Нехай він буде добрим, щирим і хвилюючим, а фортуна завжди веде тебе за собою! Нехай тобі вдасться втілити в життя всі свої далекосяжні плани і сміливо йти вперед.
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Нехай сьогоднішній ювілей принесе тобі радість від зустрічі з друзями, від теплих слів, сказаних щиро і від душі, від подарунків і квітів! Він обіцяє зміни на краще, удачу і благополуччя! Нехай посмішки не сходить з губ, а серце випромінює любов і тепло!
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Ні для кого не секрет, що існує магія цифр. Особливу ж енергетику несуть круглі числа! І ось сьогодні твій ювілей, і тому магія чисел діє на повну потужність! Нехай же ця дивовижна магія приверне в твоє життя все найкраще: здоров'я, щастя, багатство, удачу і сімейне благополуччя!
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Ювілеї трапляються не часто. Користуючись нагодою, урочисто вітаю тебе з цією знаменною датою! Побажаю процвітання, добра, енергії і душевної рівноваги. Нехай на твоєму шляху до заповітної мрії не виникне ніяких перешкод!
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Сьогодні Ви святкуєте особливий ювілейний день! Кругла і красива дата! І так як день сьогодні знаменний, то і настрій у Вас має бути чудовим! Бажаємо вам зберігати той же піднесений стан духу, то ж відчуття щастя і радості на довгі роки! Миру Вам, добра, удачі і процвітання!
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Вітаємо з ювілеєм! З вами у нас були тисячі щасливих миттєвостей і, зрозуміло, ми не могли пропустити ваш День народження, і, тим більше - ювілей, шанс відзначити який випадає раз в декілька років! Прийміть наші побажання сонячного щастя, довгих років і нескінченної удачі!
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Прийми мої побажання з ювілеєм. Знаний Экзюпері говорив, що дорослі у всьому шукають щастя, а діти у всьому його знаходять. Тож бажаю дитячої вдачі в пошуках цього відчуття! І щиро вітаю!
Картинки поздравления с юбилеем
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