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Красная магнитная буря бьет по Земле: как защититься

Былим Елена

Красная магнитная буря бьет по Земле: как защититься
Есть ли магнитная буря сегодня

Во вторник, 17 сентября, Земля испытала мощные магнитные бури, уровень которых достиг К-индекса 7. Это означает, что геомагнитное поле нашей планеты испытывает значительные возмущения, что может повлиять на здоровье и самочувствие людей.

Согласно данным Meteoagent, 17-18 сентября ожидается магнитная буря К-индекса, с 20 по 25 сентября - К-индекс 2 (зеленый уровень опасности), 26 и 27 сентября - К-индекс 5, 28 сентября - К-индекс 4. 29 сентября – К-индекс 3, 30 сентября – К-индекс 2.

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Что такое магнитные бури и как они влияют на нас?

Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванное солнечной активностью. Во время таких бурь происходят резкие изменения в магнитном поле, влияющие на разные системы на Земле, включая электросети и биологические организмы.

Магнитные бури: календарь. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms
Магнитные бури: календарь. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Как магнитные бури оказывают влияние на организм человека?

Воздействие магнитных бурь на людей индивидуально и зависит от общего состояния здоровья, возраста и чувствительности организма к внешним факторам. Чаще люди жалуются на следующие симптомы:

  • Головная боль и мигрень
  • Бессонница или сонливость
  • Слабость и быстрая утомляемость
  • Снижение артериального давления и нарушение кровообращения
  • Аритмия
  • Ухудшение настроения и повышенная раздражительность.

Как магнитные бури оказывают влияние на сердце?

Магнитные бури могут провоцировать обострение сердечнососудистых заболеваний. Люди с гипертонией могут ощущать повышение артериального давления, а у больных ишемической болезнью сердца могут возникнуть приступы стенокардии.

Как помочь себе во время магнитных бурь?

  1. Попытайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.
  2. Предпочитайте легкую и здоровую пищу, ограничите потребление соли, кофе и алкоголя.
  3. Регулярные физические упражнения помогут укрепить сердечно-сосудистую систему.
  4. Занимайтесь йогой, медитацией или другими видами релаксации.
  5. Если у вас есть хронические заболевания, обязательно принимайте лекарство, назначенное врачом.
  6. Регулярно измеряйте артериальное давление и, при необходимости, корректируйте дозировку лекарства.

Если вы чувствуете себя плохо во время магнитных бурь, обязательно обратитесь к врачу.

Напомним, учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.

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