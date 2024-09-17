Красная магнитная буря бьет по Земле: как защититься
Во вторник, 17 сентября, Земля испытала мощные магнитные бури, уровень которых достиг К-индекса 7. Это означает, что геомагнитное поле нашей планеты испытывает значительные возмущения, что может повлиять на здоровье и самочувствие людей.
Согласно данным Meteoagent, 17-18 сентября ожидается магнитная буря К-индекса, с 20 по 25 сентября - К-индекс 2 (зеленый уровень опасности), 26 и 27 сентября - К-индекс 5, 28 сентября - К-индекс 4. 29 сентября – К-индекс 3, 30 сентября – К-индекс 2.
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Что такое магнитные бури и как они влияют на нас?
Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванное солнечной активностью. Во время таких бурь происходят резкие изменения в магнитном поле, влияющие на разные системы на Земле, включая электросети и биологические организмы.
Как магнитные бури оказывают влияние на организм человека?
Воздействие магнитных бурь на людей индивидуально и зависит от общего состояния здоровья, возраста и чувствительности организма к внешним факторам. Чаще люди жалуются на следующие симптомы:
- Головная боль и мигрень
- Бессонница или сонливость
- Слабость и быстрая утомляемость
- Снижение артериального давления и нарушение кровообращения
- Аритмия
- Ухудшение настроения и повышенная раздражительность.
Как магнитные бури оказывают влияние на сердце?
Магнитные бури могут провоцировать обострение сердечнососудистых заболеваний. Люди с гипертонией могут ощущать повышение артериального давления, а у больных ишемической болезнью сердца могут возникнуть приступы стенокардии.
Как помочь себе во время магнитных бурь?
- Попытайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.
- Предпочитайте легкую и здоровую пищу, ограничите потребление соли, кофе и алкоголя.
- Регулярные физические упражнения помогут укрепить сердечно-сосудистую систему.
- Занимайтесь йогой, медитацией или другими видами релаксации.
- Если у вас есть хронические заболевания, обязательно принимайте лекарство, назначенное врачом.
- Регулярно измеряйте артериальное давление и, при необходимости, корректируйте дозировку лекарства.
Если вы чувствуете себя плохо во время магнитных бурь, обязательно обратитесь к врачу.
Напомним, учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.
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