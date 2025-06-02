Красный уровень с К-индексом 5,7: прогноз магнитных бурь на 3 июня

Магнитные бури способны оказывать влияние на самочувствие людей, ведь сопровождаются изменениями атмосферного давления. Поэтому некоторые лица могут жаловаться на головную боль, усталость и повышенный уровень стресса.

Согласно данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, уровень активности определяется по планетарному К-индексу — шкале от 0 до 9. Показатели, достигающие значения 5 и выше, уже считаются сильными магнитными бурями.

Во вторник, 3 июня, активность останется сильной – К-индекс составит 5,7.

Следует помнить, что данные о магнитных бурях регулярно обновляются примерно каждые три часа, поэтому информация может изменяться. Поэтому рекомендуется следить за последними обновлениями.

Магнитные бури возникают в результате вспышек на Солнце, когда в космос выбрасывается большое количество энергии и заряженных частиц. Достигнув Земли, они провоцируют возмущения в магнитосфере, которые и называют магнитными бурями. Их влияние на людей может варьироваться: незначительные бури (К-индекс до 4) обычно не имеют заметного эффекта, а вот более мощные (от К-индекса 5) могут повлечь за собой ухудшение самочувствия, а также нарушения в работе связи, GPS и других технологий. В условиях особо интенсивных бурь возможно даже появление полярных сияний.

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Во время магнитных бурь следует заботиться о своем здоровье. Рекомендуется соблюдать привычный режим сна и питания, избегать тяжелой пищи, алкоголя, кофе и чрезмерной физической нагрузки. Лучше отдавать предпочтение легким прогулкам, употреблять больше воды и травяных чаев. Контрастный душ утром может помочь взбодриться, а расслабляющая ванна – снять напряжение вечером. Людям с хроническими заболеваниями следует быть особенно внимательными к своему состоянию и иметь при себе необходимые лекарства.

Ранее мы рассказывали, что учёные обнаружили, когда Землю накрыла сильнейшая солнечная буря в истории.

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