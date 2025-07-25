Кратковременные дожди и жара: прогноз погоды в Украине на 26 июля

В конце недели в Украине ожидаются новые дожди, в некоторых регионах усилится жара. В субботу, 26 июля, кратковременные дожди накроют большинство областей страны. Ливни вероятны в западных, центральных и северных регионах.

Высокая температура в этот день прогнозируется на юге и юго-востоке - до +35°C. Об этом сообщил "Укргидрометцентр".

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В столице ожидается до +30°C. В воскресенье, 27 июля, дожди сохранятся в тех же регионах. Ночью температура будет колебаться в пределах +16…+20°C, днем — до +28…+30°C. В отдельных районах центра, востока, юго-востока и юга дневная жара может достигать +36°C.

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