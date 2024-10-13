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Крупный украинский банк посоветовал клиентам заменить карты: кого касается

Анастасия Крыщук

Крупный украинский банк посоветовал клиентам заменить карты: кого касается
В ПриватБанке посоветовали клиентам заменить карты. Источник: freepik

Клиенты ПриватБанка имеют возможность продолжать пользоваться банковской картой, срок действия которой подходит к концу, несколькими методами. Одним из вариантов является ее перевыпуск.

Об этом сообщили непосредственно в самом банке. Там уточнили, что:

  • сделать это возможно в любом из отделений;
  • перевыпущенную карту можно получить с доставкой по Украине или за границу.

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Также можно выпустить моментальную Digital-карту через сервис "Приват24". Для этого необходимо:

  • перейти в раздел "Все карты";
  • нажать "Добавить";
  • выбрать "Digital карта".

"С ней вы можете делать оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные из банкоматов ПриватБанка", – отметили в банке.

Напомним, ранее мы рассказывали, об изменениях в переводах с карты на карту с 1 октября.

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