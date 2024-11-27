Кто и при каких условиях имеет право на получение 13 зарплаты

Традиция выплаты тринадцатой зарплаты получает все большее распространение среди украинских предприятий. Это дополнительное вознаграждение, которое работники получают по итогам годовой работы.

Механизм начисления такой премии зависит от внутренней политики каждой организации.

В соответствии с законодательством, порядок и размер вознаграждения определяются:

Коллективными договорами Внутренними положениями предприятия Сделками с профсоюзными представителями

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При расчете тринадцатой зарплаты учитываются разные факторы:

Учет периодов:

- праздничные дни

- Основной и дополнительный отпуска

- отпуск по уходу за ребенком

- периоды временной нетрудоспособности

- больничные из-за производственных травм или профессиональных заболеваний

Расчет чаще всего производится как доля от годового заработка – обычно одна двенадцатая за каждый месяц работы.

Важно помнить, что такая выплата является частью фонда оплаты труда и подлежит стандартному налогообложению в соответствии с Налоговым кодексом.

Каждый работник может уточнить детали начисления тринадцатой заработной платы в отделе кадров собственного компании.

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