Кто из этих трех водителей нарушил правила парковки: тест на знание ПДД

Правила дорожного движения в Украине предусматривают остановку и стоянку транспортных средств на дороге в специально отведенных местах или обочине. Если такие места на дороге не определены, стоянка разрешается у правого края проезжей части, но таким образом чтобы автотранспорт не препятствовал другим участникам дорожного движения.

Telegram-канал "За!Правилами" предложил пройти тест на знание ПДД по нарушению правил стоянки. Взгляните на изображение и определите, кто из трех водителей припарковался без нарушений, а кто может получить штраф.

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Кто из водителей нарушил правила дорожного движения, выполнив остановку. Источник: t.me/zapravilamu Кто из водителей нарушил правила дорожного движения, выполнив остановку. Источник: t.me/zapravilamu

На изображении мы видим три транспортных средства: легковушку, грузовик и мотоцикл, припаркованные у дороги. Задача состоит в том, чтобы определить, какой из них нарушает правила парковки.

Обратите внимание на дорожные знаки. Здесь установлен знак 5.43, позволяющий парковаться на проезжей части, но при определенных условиях. Дополнительная табличка 7.6.2 указывает, что парковаться с использованием тротуара могут только легковые автомобили и мотоциклы.

Итак, правильный ответ – водитель грузовика нарушил правила парковки.

Также предлагаем решить сложный тест для опытных автовладельцев.

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