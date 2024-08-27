Кто из пенсионеров получит доплаты к пенсии в сентябре

Организация Объединенных Наций активно поддерживает украинцев. Благодаря специальной программе от ООН, осенью будут повышены пенсии для части украинских пенсионеров.

Дополнительные выплаты к пенсии от ООН получают пенсионеры, которые соответствуют определенным критериям. Эти люди должны проживать в регионах, где ведутся боевые действия. Об этом пишет 24 канал.

Кроме того, они должны получать пенсию, которая не превышает 3 250 гривен. Одним из важных требований для получения такой надбавки является то, что пенсионер после 1 марта 2023 года не получал дополнительных выплат от международных организаций или денежной помощи для внутренне перемещенных лиц.

Обратите внимание! Более 470 тысяч украинских пенсионеров уже получили такие доплаты. Общая сумма выплаченных средств превысила 2 миллиарда гривен.

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Размер этой надбавки определяется индивидуально и сейчас составляет разницу между 3 250 гривен и фактической суммой пенсии.

Например, если пенсионер получает пенсионные выплаты в размере 2 750 гривен, его доплата составит 500 гривен.

Эта надбавка начисляется автоматически тем, кто соответствует указанным критериям. Дополнительно обращаться в ПФУ для ее получения не нужно.

Стоит отметить, что надбавки от Всемирной продовольственной программы ООН будут предоставляться до конца 2024 года.

Напомним, ранее в ПФУ предложили новую услугу для пенсионеров.

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