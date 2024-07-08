Кто из учителей может получить отсрочку от призыва: два условия

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Однако некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва.

В частности, это касается учителей. По словам эксперта ОО "Юридическая сотня" Марии Звягинцевой, отсрочку от мобилизации могут получить не все.

Указывается, что педагог для получения отсрочки от мобилизации должен выполнить два условия. Они предусмотрены Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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В частности, педагог должен работать в учебном заведении на основной работе, а не по совместительству. Кроме этого, занятость должна быть не менее 0,75 ставки.

"Если эти условия не выполняются, то отсрочка не применяется. Например, учитель, работающий на полставки, не сможет получить отсрочку через педагогическую деятельность, если, конечно, он не имеет других оснований для этого. Важно отметить, что для технического педагогического персонала, охватывающий лаборантов, методистов, библиотекарей и других сотрудников, такая отсрочка не предусмотрена", – пояснила эксперт.

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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