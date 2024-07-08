Хто з вчителів може отримати відстрочку від призову: дві умови

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Однак певні категорії громадян мають право на відстрочку від призову.

Зокрема, це стосується вчителів. За словами експертки ГО "Юридична сотня" Марії Звягінцевої, відстрочку від мобілізації можуть отримати не всі.

Зазначається, що педагог для отримання відстрочки від мобілізації повинен виконати дві умови. Вони передбачені Законом України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію".

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Зокрема, педагог має працювати в закладі освіти на основній роботі, а не за сумісництвом. Окрім цього, зайнятість має бути не менше ніж 0,75 ставки.

"Якщо ці умови не виконуються, то відстрочка не застосовується. Наприклад, вчитель, який працює на пів ставки, не зможе отримати відстрочку через педагогічну діяльність, якщо, звісно, він не має інших підстав для цього. Важливо зазначити, що для технічного педагогічного персоналу, який охоплює лаборантів, методистів, бібліотекарів та інших співробітників, така відстрочка не передбачена", – пояснила експертка.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, чи можна відмовитись від повістки та що стосовно цього радять юристи.

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