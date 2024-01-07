Кто из украинцев может платить за коммуналку на 50% меньше: объяснение ПФУ

Как получить скидку на коммунальные услуги для родных погибших военных

Пенсионный фонд Украины сообщил о том, что родственники погибших защитников Украины имеют право на скидку в размере 50% стоимости оплаты за коммунальные услуги.

Оформление субсидии занимает около 30 дней. Сделать это можно либо в отделении Пенсионного фонда Украины, либо в приложении Действие, сообщает ПФУ.

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Льгота предоставляется на следующие услуги:

Квартплата

Поставка и распределение природного газа

Снабжение и распределение электричества

Теплоснабжение и снабжение горячей водой

Централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод

Вывоз бытовых отходов

Приобретение твердого топлива и сжиженного газа

Сумма компенсации рассчитывается исходя из площади жилья, где проживают члены семьи погибшего защитника. На каждое лицо, имеющее право на льготу, начисляется 21 квадратный метр. Кроме того дополнительно учитывается 10,5 квадратных метров на семью.

Важно отметить, что предоставление льготы не зависит от среднемесячного дохода вдовы, вида ее жилья или формы собственности на него.

Если вдова погибшего защитника нетрудоспособна и проживает в семье, состоящей только из нетрудоспособных лиц, то 50% суммы возмещения за газ и отопление предоставляется на двойную площадь. То есть речь идет о 42 квадратных метрах на человека и дополнительно 21 квадратных метрах на семью.

Помимо льготы для родных погибших защитников Украины Пенсионный фонд также предоставляет льготы на оплату коммунальных услуг для украинских военнослужащих. Так, участники боевых действий имеют право на скидку в размере 75%, а лица с инвалидностью в результате войны – на скидку в размере 100%.

Для получения льготы на оплату коммунальных услуг необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины.

Субсидию на оплату коммунальных услуг в Украине могут получить семьи, которые не могут заплатить за свои коммунальные услуги самостоятельно. Для ее оформления нужно подать следующие документы:

Заявление

Удостоверение личности

Свидетельство о праве собственности на жилье или договор аренды

Декларацию о доходах

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