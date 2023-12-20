Кто из украинцев может получить субсидию на сверхурочную площадь жилья

Как оформить субсидию на сверхурочную площадь

Украинцы, которые не могут самостоятельно платить за коммунальные услуги, могут подать заявление на получение субсидии от государства. Закон определяет категории граждан, которым жилищная субсидия может назначаться на сверхурочную площадь жилья.

Жилищная субсидия на сверхурочную площадь жилья назначается в случае, если это указано в заявлении. В Пенсионном фонде Украины объяснили, кто имеет право на субсидию на сверхурочную площадь.

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Субсидия на сверхурочную площадь жилья может быть назначена:

нетрудоспособные неработающие лица, проживающие сами;

пенсионеры, получающие пенсию за выслугу лет, при условии, что они достигли установленного законом пенсионного возраста.

Социальные нормы жилья, в пределах которых государство предоставляет гражданам субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, определено постановлением Правительства от 06.08.2014 г. № 409 "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания".

Размер субсидии в оплату жилищно-коммунальных услуг определяется индивидуально каждому домохозяйства. Он зависит от таких факторов, как:

размер дохода домохозяйства;

размер расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг;

количество лиц в домохозяйстве;

социальный статус домохозяйства

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг начисляется с 1 числа месяца, в котором подано заявление, до конца отопительного сезона.

Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации. Для этого необходимо предоставить следующие документы:

заявление;

копию паспорта;

копию регистрационного учетного номера налогоплательщика;

копию справки о доходах;

копию справки о составе семьи;

копию документа, подтверждающего право собственности на жилье (при наличии).

Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.

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