Кто из украинцев получит повышение социальной помощи с 1 апреля

Кому из украинцев увеличат социальную помощь в апреле 2024 года

С 1 апреля 2024 года значительно возрастут размеры социальной помощи для детей погибших (умерших) защитников и добровольно участвовавших в обороне Украины защитников.

Это отличная новость, ведь раньше размер выплат для этой категории детей был значительно ниже. Увеличение помощи инициировало Министерство по делам ветеранов, и оно было принято Правительством Украины, пишет today.ua.

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Теперь размер пособия на одного несовершеннолетнего ребенка будет 7800 гривен, а на каждого ребенка, если в семье больше двух детей – 6100 гривен.

Это гораздо больше, чем 2361 гривну, которые получали такие дети раньше.

Повышение помощи - это вопрос восстановления социальной справедливости, ведь дети погибших добровольцев, вставших на защиту государства после 24 февраля 2022 года, получали выплаты ниже других детей погибших Защитников.

Это решение Правительства – это шаг к тому, чтобы все дети погибших защитников Украины получали одинаковую поддержку.

Ранее мы сообщали, что с 1 апреля 2024 года будут пересмотрены размеры пенсий для работающих пенсионеров. Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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