Кто из военных имеет право на кредитные льготы и как их получить

В Украине военнослужащие и их семьи пользуются рядом льгот, в том числе и кредитными, предусмотренными законодательством, в частности Законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Такие льготы действуют в течение всего особого периода – с момента его объявления до официального завершения. Для резервистов и военнообязанных льготы начинают действовать с момента призыва.

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Право на кредитные льготы имеют призванные на военную службу во время мобилизации резервисты, привлеченные к службе в особый период, а также военные, участвовавшие в АТО, ООС или других мероприятиях, связанных с отпором вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Также право на льготы имеют их супруги. Об этом рассказывает юрист Василий Кисиль и партнеры.

Чтобы воспользоваться этими льготами, следует обратиться к кредитору с письменным обращением и предоставить документы, подтверждающие прохождение военной службы. Это может быть военный билет, выписка из приказа, справка по установленной форме или другие документы, подтверждающие участие в боевых действиях. Если льготу оформляет супруга или супруг военнослужащего, дополнительно нужно предоставить свидетельство о браке и документы, подтверждающие право военного на соответствующую льготу.

Пакет документов можно подать лично, через представителя, отправить по почте или по электронной почте. Кредиторы могут иметь свои требования к перечню необходимых документов, поэтому перед подачей следует уточнить их актуальный список.

Напомним, мы уже писали, на какие льготы имеют право супруга и дети участника боевых действий.

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