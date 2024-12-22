Кто может потерять субсидию в 2025 году: подробности
Пенсионный фонд Украины устанавливает четкие требования к информированию об изменениях в жизни получателей субсидий. Несообщение о таких изменениях в 30-дневный срок может привести к прекращению выплат и необходимости возврата уже полученных средств.
Читайте также: Кто из украинских пенсионеров после 65 лет не получит доплаты к пенсии
Ключевые изменения, требующие отчетности:
- Изменения в составе жильцов жилья, включая выезд за границу более чем на 60 дней
- Изменения в семейном статусе: рождение, смерть, брак, развод, получение подростками ID-карт
- Изменения, связанные с жильем: обновление перечня коммунальных услуг, смена управляющего, создание ОСМД
- Приобретение значительного имущества: автомобиля, недвижимости, земли или иностранной валюты
- Получение разового дохода свыше 75 700 гривен
Об этом пишет enovosty.
Особое внимание следует обратить на случай потери работы. В такой ситуации можно подать новое заявление после первой выплаты пособия по безработице – расчет субсидии будет производиться на основе этой социальной помощи, а не предварительной заработной платы.
В основном после уведомления о таких изменениях необходимо повторное представление документов для оформления субсидии.
Напомним, мы уже писали, когда учителя могут выйти на пенсию.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!