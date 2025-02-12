Кто не сможет воспользоваться метро в 2025 году: условия проезда

Метрополитен остается одним из удобных способов передвижения по городу, однако для его использования существуют четко определенные правила. Согласно установленным нормам, некоторые пассажиры могут столкнуться с ограничениями по доступу к подземке.

На официальном сайте Киевского метрополитена опубликована информация о том, кто может быть не допущен к проезду в 2025 году. Чтобы использовать метро, каждый пассажир обязан иметь электронный билет, зарегистрированный в автоматизированной системе учета пассажиропотока (АСОП).

В случае истечения срока действия или отсутствия регистрации проход в метро будет заблокирован. Льготные категории граждан должны предъявить действительный электронный билет. Если срок его использования истекает или документ оформлен на другое лицо, в проезде может быть отказано.

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Кроме того, существуют правила по перевозке багажа. Если предметы, которые пассажир пытается пронести в подземку, превышают допустимые габариты или могут представлять опасность для других, вход в метро может быть ограничен.

Можно ли заходить в метро с животными в 2025 году?

Перевозка домашних любимцев в метро разрешена, но только при соблюдении определенных правил:

Маленьких животных, таких как хомяки, морские свинки или кролики, а также мелкие птицы можно перевозить только в специальных клетках или контейнерах.

Кошек разрешено брать в метро исключительно в закрытых переносках.

Небольшие собаки могут ехать в подземке только на руках или контейнерах, если их рост в холке не превышает 45 см.

Однако в проезде могут отказать тем, кто пытается зайти в метро с экзотическими или дикими животными, такими как змеи, обезьяны, хищные птицы или рептилии. Также не допускаются большие собаки (выше 45 см в холке), за исключением служебных собак-поводырей. Они должны быть на поводке, в ошейнике и наморднике.

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