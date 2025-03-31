Куда исчезла Monero и почему это важно

В феврале 2024 года биржа Binance, одна из ключевых платформ в мире криптовалют, удалила из листинга Monero (XMR) — цифровой актив, известный своей полной анонимностью. Решение было принято якобы в рамках "пересмотра соответствия стандартам", хотя за кулисами очевидно давление со стороны регуляторов. Ранее, еще в конце 2023 года, подобные действия совершила и биржа OKX, которая убрала сразу несколько "частных" монет, включая Dash и ZCash. Это не просто внутренние биржевые изменения – это сигнал, касающийся всего криптосообщества.

Сразу после делистинга Monero стало заметно, как даркнет – теневой сегмент интернета, где пользователи стремятся к максимальной конфиденциальности – изменил свои привычки. Chainalysis сообщает о росте объемов биткоин-транзакций на таких площадках. Дело в том, что, несмотря на лучшую анонимность XMR, после его исчезновения с крупных бирж он стал труднодоступным, особенно для новых пользователей. Биткоин, хоть и отслеживается, оказался проще в использовании, а значит, снова стал "валютой по умолчанию" во многих сферах.

Для тех, кто не имеет дел с даркнетом, эта новость все равно имеет значение. Она четко показывает: даже в мире блокчейных централизованных решений могут быстро изменить правила игры. Если несколько крупных бирж исключают монету, то она теряет ликвидность, удобство и перспективу широкого использования. Monero, вопреки своему технологическому совершенству, стал менее доступным — и это изменяет представление о стабильности криптовалют.

XMR все еще работает. Его блокчейн не остановился, сообщество не исчезло. Но теперь это инструмент не для всех. Чтобы им воспользоваться нужно знать, где и как купить, иметь опыт обхода централизованных платформ, использовать децентрализованные сервисы или торговлю через P2P. То есть вместо монеты "для каждого" он вернулся в свою нишу — для энтузиастов, которые ценят не удобство, а принципы.

Это лишь один пример того, как политика и контроль способны влиять на весь криптосектор. Если сегодня удаляют Monero, завтра это может произойти с любой монетой, которая станет кому-то "неудобной". Для криптоэнтузиастов это еще один аргумент в пользу развития независимых экосистем, не зависящих от централизованных игроков. Потому что без доступа ни одна технология не имеет смысла.

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